 أمير عيد عن دوره بمسلسل «دواعي سفر»: شخصية عميقة وتشبه أغنياتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمير عيد عن دوره بمسلسل «دواعي سفر»: شخصية عميقة وتشبه أغنياتي


نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 1:27 ص | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 1:28 ص

قال الفنان أمير عيد، إنّه استمتع كثيرًا بشخصيته في مسلسل «دواعي السفر»، والذي يُعرض على إحدى المنصات الرقمية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» عبر قناة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة: «أنا بحب اختار أي حاجة أنا بعملها على أساس أني هلعب واتبسط، وفي نفس الوقت هتضيف ليا على المستوى الإنساني وليس الفني فقط، بالإضافة للتعامل مع فنان بحجم كامل الباشا».

وتابع: «شخصية علي، زي الأغاني بتاعتي، فيها عمق شوية زي الاحساس بتاع ده مين وبيعمل كده ليه؟، وأنا حاولت أجتهد وأتمنى الاجتهاد ده يثمر أني أكون مقنع».

وتحدث أمير عيد، عن الصعوبات التي واجهها في مسلسل «دواعي السفر»، قائلاً : «الصعوبات كانت في علاقة الأب والابن، مكنتش قادر أفهمها كويس، والمخرج ساعدني أني استوعبها كويس، وأنا بحب المخرج اللي بكتب الأعمال بتاعته؛ لأنه بيكون شايفها وهي بتتولد».


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