مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

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تأهل مصطفى عسل المصنف الرابع عالميا في الإسكواش لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة إحدى البطولات البلاتينية.

وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.

وتغلب مصطفى عسل في نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالميا بنتيجة الأشواط 3-2 في مباراة استمرت 67 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط 7-11 و11-9 و6-11 و11-7 و11-6.

ويلعب مصطفى عسل في النهائي مع زميله علي فرج المصنف الأول عالميا والذي تغلب في نصف النهائي على الويلزي جويل ماكين.