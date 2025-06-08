جيش الاحتلال يزعم: تأكدنا من هوية جثة محمد السنوار

زعم جيش الاحتلال، العثور على ما قال إنها جثة قائد حركة حماس في غزة محمد السنوار وتحققه من هويتها، وذلك بعد أيام من ادعائه أنه اغتاله في غارة جوية في القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان، مساء الأحد، إنه بعد استكمال عملية التشخيص على الجثة، تأكد العثور على جثة محمد السنوار وفق زعمه.

ووفق رواية جيش الاحتلال غير الموثوقة، فقد ادعى أنه عثر على الجثمان في مسار النفق تحت الأرض زعم أنه يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس. علمًا بأن جيش الاحتلال كثيرًا ما كرر ادعاءات حول استخدام حماس للبنية التحتية للمستشفيات لأغراض عسكرية، لكنه لم يثبت صحة هذه المزاعم.

والهجوم الذي زعمت إسرائيل أنها تضمن ما سمته اغتيال محمد السنوار، كان قد نفذ في 13 مايو الماضي على المستشفى الأوروبي، علمًا بأن ذلك الهجوم كان قد قد بعد يوم من إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

ولم يصدر عن حركة حماس أو جناحها العسكري كتائب القسام أي إعلان رسمي بخصوص محمد السنوار.

ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة السابق في حماس يحيى السنوار، الذي اغتاله جيش الاحتلال جنوبي قطاع غزة في أكتوبر الماضي.