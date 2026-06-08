محافظ الغربية: العمل التنفيذي لا يتوقف عند تلقي الشكاوى بل يمتد إلى المتابعة على أرض الواقع

عقد اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اللقاء الأسبوعي للمواطنين، بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ، حيث استمع إلى عدد من الطلبات والشكاوى المتنوعة، موجهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة بحثها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق القواعد المنظمة.

وتنوعت المطالب التي طرحها المواطنون بين احتياجات خدمية ومعيشية تمس حياتهم اليومية، مؤكدًا أن المحافظة تضع تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين في مقدمة أولوياتها، مع المتابعة المستمرة لكل الملفات لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستجابة المطلوبة.

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، أن التواصل مع المواطنين يمثل أحد أهم أدوات التعرف على احتياجاتهم الحقيقية، مشددًا على أن العمل التنفيذي لا يتوقف عند تلقي الطلبات والشكاوى، بل يمتد إلى المتابعة المستمرة على أرض الواقع للتأكد من سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل نهجها القائم على القرب من المواطنين والاستماع إليهم باعتبارهم شريكًا أساسيًا في جهود التنمية وتحسين جودة الحياة.