ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للصين خلال يونيو بنسبة طفيفة

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أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للصين خلال يونيو الماضي بنسبة طفيفة.

وذكر بنك الشعب الصيني (المركزي) أن احتياطي النقد ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 18.2 مليار دولار إلى 3.119 تريليون دولار مقابل 3.101 تريليون دولار في نهاية مايو الماضي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لثاني أكبر اقتصاد في العالم عن مستوى التوقعات وكانت 3.110

تريليون دولار.

جاءت زيادة احتياطي النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع أسعار أصولها المالية الدولية خلال الشهر الماضي، بحسب بيان الإدارة العامة للنقد الأجنبي الصينية.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وتمتلك الصين أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في العالم، تليها اليابان وسويسرا والمملكة العربية السعودية وروسيا.