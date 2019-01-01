تأجيل جلسة استماع أمام محكمة إيطالية لاستجواب قائدة سفينة «سي ووتش»

ذكرت مصادر قانونية اليوم الاثنين، أنه قد تم تأجيل جلسة الاستماع المغلقة التي كانت مقررة أمام إحدى المحاكم الإيطالية، لاستجواب النيابة العامة لقائدة السفينة "سي ووتش 3"، كارولا راكيته.

وكان من المقرر أن تكون الجلسة غدا الثلاثاء، ولكنها لن تعقد في موعدها بسبب إضراب ينظمه المحامون الجنائيون الإيطاليون، بحسب ما قاله محامي عن راكيته ومسؤول صحفي في المحكمة في أجريجينتو بصقلية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وقال سالفاتوري فيلا، ممثل الادعاء في أجريجنتو، إنه قد تم تأجيل جلسة الاستماع إلى 18 من يوليو الجاري.

ويشار إلى أن راكيته (31 عامًا)، ألمانية وقائدة سفينة الإنقاذ "سي ووتش 3"، التي ترفع العلم الهولندي، وتديرها منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية.

وتخضع راكيته للتحقيق في إيطاليا، لما تردد عن تحريضها على الهجرة غير الشرعية ومقاومة أوامر مسؤولين عموميين ومن سفينة عسكرية.

وتتعلق التهم باتخاذها قرار برسو السفينة – التي كانت تحمل على متنها 40 مهاجرا – في جزيرة لامبيدوسا الايطالية، في 29 من يونيو الماضي، بعد أن ظلت السفينة أسبوعين في عرض البحر. وقد خالفت راكيته بذلك أوامر إيطالية بعدم دخول الميناء.

ويتم احتجاز القائدة حاليا في مكان غير معلوم في إيطاليا. ويمكنها العودة إلى ألمانيا بينما لا تزال قيد التحقيق، بحسب فيلا.

وكان هناك المزيد من المواجهات مطلع الأسبوع بين سفينتين إنقاذ مهاجرين أخريين، وهما "ميديتيرانيه" الإيطالية و"سي أي" الألمانية وحكومتي إيطاليا ومالطا.

وقامت سفينة "أليكس" التابعة لميديتيرانيه يوم السبت بتجاوز المياه الإقليمية الإيطالية مثلما فعلت "سي ووتش" ونقلت 41 مهاجرا إلى لامبيدوسا.

وكانت تسعى أيضا السفينة "آلان كردي" التابعة لـ"سي أي" دخول لامبيدوسا ولكنها غيرت خططها وتوجهت إلى مالطا التي قبلت أمس الأحد 65 مهاجرا قبل نقلهم إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وقالت ميديتيرانيه اليوم الاثنين إنها تعرضت لعقوبات صارمة. وذكرت في تغريدة أن الشرطة الإيطالية صادرت السفينة "أليكس" بشكل دائم وليس مؤقتا.

وعلاوة على ذلك، جرى اتهام ميديتيرانيه بدخول المياه الإيطالية للمرة الثانية دون إجازة أمس الأحد وتم عليها فرض غرامة أكبر بقيمة 65 ألف يورو (73 ألف دولار).

وقالت المنظمة غير الحكومية في تغريدة: "إذا ما كانوا يعتقدون أنه بإمكانهم إيقاف ميديتيرانيه بهذا الشكل فهم مخطئون، نحن نجهز بالفعل عددا من دعاوي الاستئناف وبدعمكم جميعا سوف نعود قريبا إلى البحر".

وبموجب قانون إيطالي قدمه مؤخرا سالفيني، سوف تتعرض سفن المهاجرين التي تنتهك أوامر عدم دخول المياه الإيطالية لغرامات بقيمة ما بين 10 آلاف و50 ألف يورو لكل عملية تجاوز.

وفي ألمانيا، لم يتخل وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن الأمل فيما يتعلق بالتوصل إلى آلية توزيع شامل للاجئين على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية اليوم: "نستمر في الحث بشكل مكثف على أن يكون هناك آلية توزيع ثابتة كي يتسنى للسفن (التي تقل لاجئين على متنها) التوجه على الفور للميناء الآمن الأقرب".