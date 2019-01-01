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اليابان تعرب عن قلقها البالغ إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 10:56 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 10:56 ص

أعربت اليابان اليوم الإثنين عن قلقها البالغ إزاء قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد الذي حددته الاتفاقية النووية لعام 2015، كما حثت طهران على العودة إلى التزامها السابق.

 

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ياسوتوشي نيشيمورا - في تصريح نقلته صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، إن اليابان تشعر بقلق بالغ وتراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالصفقة النووية وزيادة التوتر في الشرق الأوسط.
وحث نيشيمورا إيران على العودة فورا إلى التزامها بموجب الاتفاقية وتجنب أي خطوات أخرى من شأنها تقويض الاتفاق النووي.

وكانت إيران قد أعلنت أمس الأحد، تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015 وأنها سترفع درجة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه بنسبة تفوق 6ر3%.

واعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية ​عباس عراقجي​ أن قرار بلاده ليس انتهاكا للاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران أمهلت الاتحاد الأوروبي 60 يوما للوفاء بالتزاماته بشأن الاتفاق النووي.


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