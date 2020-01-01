وزير خارجية أمريكا: تقدم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السفر

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه تم تحقيق بعض التقدم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن استئناف الرحلات الجوية عبر الأطلسي، والتي كانت توقفت بسبب تفشي وباء كورونا.

وكانت أوروبا أعلنت مؤخرا استئناف الرحلات الجوية مع عدد من الدول، ليس بينها الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة حاليا زيادة ضخمة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في ولايات جنوب وجنوب شرق البلاد، حيث يتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة يوميا.

وقال بومبيو للصحفيين عن محادثاته مع الأوروبيين "لقد حققنا بعض التقدم الحقيقي، التقدم التقني".

وأضاف أن الهدف هو وضع "نظام" آمن لاستئناف السفر.