 جونسون يبلغ ميركل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي وفق شروط أستراليا حال عدم التوصل لاتفاق - بوابة الشروق
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جونسون يبلغ ميركل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي وفق شروط أستراليا حال عدم التوصل لاتفاق

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 21 أبريل 2019. تصوير: فابريزيو بنشه - رويترز.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 21 أبريل 2019. تصوير: فابريزيو بنشه - رويترز.
لندن (رويترز)
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 2:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 2:44 ص


أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء اتصال هاتفي يوم الثلاثاء أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على أساس نفس الشروط القائمة بين التكتل واستراليا إذا لم تتمكن من الوصول إلى اتفاقية تجارية للمستقبل.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني ”بخصوس العلاقة المستقبلية، أكد رئيس الوزراء التزام المملكة المتحدة بالعمل بجدية لإيجاد اتفاقية في وقت مبكر من عمليةالمحادثات المكثفة“.

”هو أيضا أشار إلى أن المملكة المتحدة ستكون مستعدة بنفس القدر لمغادرة الفترة الانتقالية على أساس شروط استراليا إذا لم يمكن الوصول في النهاية إلى اتفاقية.“

واستراليا ليس لديها اتفاقية تجارية شاملة مع الاتحاد الأوروبي. ومعظم تدفقات التجارة بين الاتحاد واستراليا تنظمها قواعد منظمة التجارة العالمية، رغم وجود بعض الاتفاقات بشأن بضائع معينة.


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