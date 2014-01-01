عباس يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله قبيل أيام من زيارة بايدن للمنطقة

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله مساء اليوم الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس وذلك قبيل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس أكد خلال اللقاء على "أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع".

كما شدد عباس على "ضرورة تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس بايدن التي هي محل ترحيب من جانبنا".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ حذر من تداعيات فشل زيارة بايدن في إطلاق أفق سياسي ومخاطر "فقدان الأمل لدى الفلسطينيين" في ظل التصعيد الإسرائيلي اليومي.

ومن المقرر أن يبدأ بايدن أول جولة له إلى الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل في الـ 13 من الشهر الجاري تتضمن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

يشار إلى أن عباس كان اجتمع مع جانتس في أغسطس وديسمبر الماضيين وتم الاتفاق في حينه على عدة تسهيلات تقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بما في ذلك إصدار تصاريح لم شمل في الضفة الغربية بعد انقطاع استمر سنوات.