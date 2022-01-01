كيف تختار الأضحية المناسبة في عيد الأضحى؟

يتردد المواطنون هذه الأيام كثيرا على أماكن بيع الأضاحي، لشراء أضحية عيد الأضحى، وقد لايعرف منهم الشروط المناسبة والواجب توفرها في الأضحية غير مظهرها الخارجي الجيد فقط.



في هذا الإطار، تقدم وزارة الزراعة عبر موقعها الرسمي فيس بوك انفوجراف يضم 13 نصيحة للمواطنين لشراء الأضحية السليمة في عيد الأضحى.



١- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.



٢- تأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.



٣- ان يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل او مطأطأ الرأس أو الراقد.



٤- تأكد من أن الخروف قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر .



٥- عدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.



٦- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما إفرازات أو إحمرار.



٧- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف.



٨- فحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.



٩- الضغط على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.



١٠ - التعرف على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.



١١- يفضل أن يكون حجم لية الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.



١٢- ملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.



١٣- أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.