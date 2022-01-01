بوتين يدعو الشركات الروسية إلى الاستعداد لفرض حظر محتمل على النفط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات الروسية أكدت مرارا أنه قد يفرض حظر على النفط الروسي، وأن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير لا ينبغي أن يكون مفاجئا للشركات المحلية.

وقال بوتين في اجتماع حكومي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة، إن "الاتحاد الأوروبي قد قدّم حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو تتضمن حظر النفط"، مضيفا أن على الشركات المحلية أن تكون على استعداد بالفعل لمثل هذا القرار.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في 3 يونيو الماضي وشملت العقوبات على حظر مؤجل على مشتريات النفط الروسي.

وقد بدأت عدة دول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات ضد روسيا بعد اندلاع الأزمة الأخيرة مع أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.