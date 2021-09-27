 سانتوس لاجونا يفوز على بوبيلا في الدوري المكسيكي - بوابة الشروق
السبت 8 يوليه 2023 11:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

سانتوس لاجونا يفوز على بوبيلا في الدوري المكسيكي

د ب أ
نشر في: السبت 8 يوليه 2023 - 11:20 ص | آخر تحديث: السبت 8 يوليه 2023 - 11:20 ص

حقق فريق سانتوس لاجونا أول انتصار له في الدوري المكسيكي بفوزه على مضيفه بوبيلا 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري، والتي شهدت أيضا تعادل تيخوانا مع نيكاكسا 1 / 1.

وسجل أهداف سانتوس لاجونا هارولد بريسيادو (هدفين) في الدقيقتين 26 والأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، وخوان برونيتا في الدقيقة 77، فيما سجل هدفي بوبيلا فيديريكو مانكويلو في الدقيقة الثانية وبريان أنجولو في الدقيقة 38.

وحصد سانتوس لاجونا أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر في الجولة الأولى أمام كويريتارو صفر / 2 ، فيما توقف رصيد بوبيلا عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع تيجريس أونال 1/1 في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية، تعادل تيخوانا مع نيكاكسا 1/1.

وتقدم تيخوانا بهدف سجله كارلوس جونزاليس في الدقيقة 73 ،وتعادل نيكاكسا عن طريق آلان مونتيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد تيخوانا أول نقطة له في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام بوماس أونام 2 / 3 ، فيما رفع نيكاكسا رصيده إلى نقطتين حيث تعادل في الجولة الأولى أمام تولوكا سلبيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك