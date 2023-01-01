وزير الشئون الخارجية الهندي: البلاد ملتزمة بتقوية علاقاتها بتنزانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعاد وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، التأكيد على التزام بلاده بتقوية العلاقات مع تنزانيا فيما عقد محادثات "شاملة ومثمرة" مع نظيرته التنزانية في تنزانيا لتشكيل مسار لتعزيز الروابط الثنائية في قطاعات مختلفة، من بينها التجارة، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

والتقى جايشانكار بوزيرة الشؤون الخارجية التنزانية والتعاون في شرق أفريقيا ستيرجومينا تاكس في الاجتماع العاشر للجنة المشتركة الهندية التنزانية للتعاون .

وكتب عبر موقع تويتر: "(انعقد) الاجتماع العاشر الشامل والمثمر للجنة المشتركة الهندية التنزانية بشأن التعاون الاقتصادى والتقني والعلمي اليوم في دار السلام. أتوجه بالشكر للرئيسة المشاركة للاجتماع وزيرة الشؤون الخارجية د. ستيرجومينا تاكس".