مركز أبحاث أمريكي يشير لتقدم أوكرانيا في باخموت التي مزقتها الحرب

ذكر تقرير أصدره المعهد الأمريكى لدراسات الحرب نشر، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية أحرزت تقدما ملحوظا في هجومها المضاد في مدينة باخموت التي مزقتها الحرب والتى كان يتم التنازع عليها منذ شهور .

وأضاف المعهد ومقره واشنطن أن قوات كييف تواصل أيضا عملياتها في ثلاثة قطاعات أخرى على الأقل من خط المواجهة ، مشيرا إلى أنه يرى وجود نقاط ضعف في الجيش الروسي في جنوبى أوكرانيا.

يذكر أن باخموت ، المدينة التي كان يقطنها أكثر من 70 ألف نسمة ، تم احتلالها وتدميرها بالكامل من جانب القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال.

ومع ذلك ، أظهرت لقطات حديثة أن الأوكرانيين حققوا مكاسب تكتيكية كبيرة بالقرب من قرية " ياهيدنى" الواقعة على بعد كيلومترين شمال باخموت.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية تشن عمليات هجومية شمال وجنوب مدينة باخموت.

وقال قائد القوات البرية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي إنهم استعادوا السيطرة على مواقع معينة.

وأوضح المعهد الأمريكى أيضًا أن الجيش الروسي نقل على ما يبدو مجموعته القتالية الشرقية بكاملها إلى جنوبى أوكرانيا مما يشير إلى أن خطوط الدفاع الروسية في الجنوب تتسم بالهشاشة .