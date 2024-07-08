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أعلنت وزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال مايو الماضي بقيمة 849ر2 تريليون ين (74ر17 مليار دولار).

كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 07ر2 تريليون ين بعد فائض بقيمة 52ر2 تريليون ين خلال ابريل.

وزادت واردات اليابان خلال مايو الماضي بنسبة 3ر9% إلى 241ر9 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 1ر12% إلى 132ر8 تريليون ين لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 107ر1 تريليون ين.

في الوقت نفسه سجل الحساب الرأسمالي عجزا بقيمة 7ر11 مليار ين، في حين سجل الحساب المالي فائضا بقيمة 258ر1 تريليون ين خلال مايو الماضي.