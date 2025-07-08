رئيس الأركان الإسرائيلي: مصصمون على تحقيق أهدافنا وإعادة الرهائن وهزيمة حماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير اليوم الاثنين بجولة تفقدية وتقييم للوضع في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث التقى بالجنود والقادة هناك.

وشمل التقييم رئيس القيادة الجنوبية الميجور جنرال يانيف آسور، ورئيس العمليات الميجور جنرال إيتسيك كوهين، ورئيس الاستخبارات الميجور جنرال شلومي بيندر وقادة إسرائيليين آخرين، وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وقال زامير للجنود إن "كل المسارات تؤدي إلى مكان واحد. كل الخيارات التي نقدمها لها هدف واحد، ألا وهو إعادة الرهائن".

وتابع بالقول "نحن مصممون على تحقيق الأهداف التي حددناها، وهي إعادة الرهائن وهزيمة حماس وإعادة الأمن لمجتمعاتنا". وأضاف "أنتم تخلقون فرصا جديدة نناقشها على المستوى السياسي، لنقدم كل الخيارات".

يأتي تصريح زامير فيما يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتياهو واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي أعربت عن رغبته في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .

كما يجرى وفد إسرائيلي محادثات في قطر بشأن الوضع في قطاع غزة.