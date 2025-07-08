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قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي، يشعر باستياء من إدارة نادي البنك الأهلي، بسبب موقف نادي البنك من مفاوضات الأهلي الأخيرة لضم ثلاثي الفريق.

وتابع الغندور خلال برنامجه «استاد المحور»: «يرى الأهلي إن إدارة البنك الأهلي تعاملت بشكل غريب مع طلب الحصول على خدمات الثلاثي محمود الجزار وأسامة فيصل وأحمد ربيع».

وأضاف: «النادي الأهلي أشار إلى تمسك إدارة البنك الأهلي بثلاثي الفريق وعدم بيعهم سواء للأهلي أو للزمالك ومن ثم تفاجئ الأهلي ببيع أحمد ربيع للزمالك».

واختتم: «يدرس الأهلي وقف التعامل مع نادي البنك الأهلي وعدم طلب لاعبين أو بيع لاعبين للفريق خلال الفترة المقبلة»