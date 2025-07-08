نتنياهو يُسلّم ترامب خطاب ترشحه لجائزة نوبل ويطرح الخيار الحر لتهجير سكان غزة

جدد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طرح ما أسماه «الخيار الحر»، مُخيّرا سكان غزة بين البقاء أو الانتقال إلى دول أخرى، مشيرا إلى التنسيق مع الولايات المتحدة لإنجاح المبادرة.

ورد خلال لقائه بالبيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سؤال حول وجود خطة لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا: «الرئيس ترامب لديه ما يعرف بالخيار الحر، إذا ما كان الناس يرغبون بالبقاء فبمقدورهم فعل ذلك، وإذا ما كانوا يرغبون بالانتقال إلى أماكن أخرى فنمنحهم الخيار الحر».

وتابع: «نعمل مع الولايات المتحدة بصورة لصيقة بشأن إيجاد بعض الدول، التي سوف تعمل على إعطاء الفلسطينيين مستقبلا أفضل، وأعتقد بأننا بتنا على مسافة قريبة لإيجاد بعض الدول، هناك حرية اختيار، وأتمنى أن نستطيع إحراز ذلك».

وخلال اللقاء، تقدم نتنياهو بمفاجأة ترامب داخل البيت الأبيض بتقديم خطاب ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، معتبرا أن الرئيس الأمريكي «يستحقها بكل تأكيد».

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر إليه، قائلا: «شكرا جزيلا، لم أكن أعلم بذلك، وخاصة أن هذا يأتي من طرفكم، فيحمل دلالات كبيرة بالنسبة لي، إنه لشرف كبير».