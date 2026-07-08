قال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن وزارة التنمية المحلية اتخذت قرارًا بإنهاء تراخيص معارض السيارات الموجودة أسفل الأبنية السكنية.

ووصف أبو المجد، خلال مقابلة مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، هذا القرار بالغريب، مشيرا إلى أن هناك معارض مرخصة منذ 20 عامًا، مؤكدًا أن 90% من المعارض موجودة في أبنية سكنية.

وتساءل عن الحكمة من هذا القرار، وقال: «لما يكون فيه معرض في بناية سكنية، ده يزعل أي حد في إيه؟! طالما صاحب المعرض ملتزم ولم يحتل الرصيف.. ده حق دستوري لمن بحوزته رخصة.. يفرق إيه المعرض عن المطعم، عن محل الملابس؟!».

وأشار إلى أن وجود معارض السيارات في الأبنية السكنية قد يكون الأقل ضررًا، وكذلك الأقل عددًا من حيث عدد الرواد، مستشهدًا بعدد زبائن المطاعم أو الصيدليات أو غيرها من الوجهات التي تستقطب مواطنين يتوجهون إليها بسياراتهم.

ولفت أبو المجد، إلى أنه إذا كان هناك منطق وراء تنفيذ القرار، فيجب إخراج كل المنشآت من الأبنية السكنية.

وأوضح أنه إذا كان هذا القرار نابعًا من شكوى مقدمة من أحد المواطنين بتضرره من شيء، فما ذنب جميع المعارض على مستوى الجمهورية ليتم اتخاذ القرار تجاهها بشكل كامل؟.

وأكد رئيس الرابطة، ضرورة محاسبة كل من يرتكب مخالفة، مهما كانت، لكن لا يجب التعميم على الجميع دون سند.