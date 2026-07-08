اتحاد الناشرين العرب يخصص جناحا مجانيا للناشرين الجدد في معرض أبوظبي للكتاب 2026

أعلن اتحاد الناشرين العرب، موافقة إدارة معرض أبوظبي للكتاب على تخصيص جناح مجمع للناشرين العرب الجدد الذين لم يسبق لهم المشاركة في المعرض، وذلك ضمن فعاليات دورته الخامسة والثلاثين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026.

وأوضح الاتحاد، في خطاب وجهه إلى أعضائه، أن المبادرة تستهدف دعم دور النشر الجديدة وتعزيز حضورها في المعرض، من خلال جناح بمساحة إجمالية تبلغ 72 مترًا مربعًا، بما يسهم في تمثيل أكبر عدد ممكن من الناشرين من مختلف الدول العربية، إلى جانب إتاحة فرص للتواصل المهني وتبادل الخبرات عبر برنامج مهني مصاحب للمشاركين.

وأشار الاتحاد إلى أن اختيار دور النشر سيتم وفق معايير مهنية، تشمل جودة المحتوى، والسمعة المهنية، والقدرة على التعاون، والإسهام في تطوير قطاع النشر، على ألا تكون الدار مسجلة بشكل مستقل في معرض أبوظبي للكتاب 2026، وألا يتجاوز عدد إصداراتها 75 إصدارًا، مع تخصيص مساحة قدرها 4 أمتار مربعة لكل دار، واشتراط المشاركة الفاعلة في البرنامج المهني المصاحب للمبادرة.

ودعا الاتحاد الناشرين الجدد الراغبين في المشاركة إلى سرعة إرسال طلبات المشاركة مرفقة بقائمة الإصدارات، تمهيدًا لرفعها إلى إدارة المعرض لاعتماد أسماء المشاركين، نظرًا لضيق الوقت.

وأكد أن المشاركين في الجناح المجمع سيحظون بأولوية الاستفادة من البرامج المهنية المصاحبة للمعرض، التي تتضمن أيضًا جلسات تعريفية بمشروعات ومبادرات مركز أبوظبي للغة العربية.

كما أشار إلى أن إدارة المعرض قررت إعفاء دور النشر المشاركة في هذا الجناح، دون غيرها، من رسوم إيجار الأجنحة، وفق الأنظمة المعمول بها، في خطوة تستهدف تشجيع الناشرين الجدد على المشاركة وتوسيع حضورهم في سوق النشر العربي.