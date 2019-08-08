 البابا تواضروس: الكنيسة ستشارك ماليا في دعم معهد الأورام - بوابة الشروق
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البابا تواضروس: الكنيسة ستشارك ماليا في دعم معهد الأورام

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
أحمد بدراوي
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 2:46 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 2:46 ص

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إن الكنيسة القبطية ستشارك ماليًا في دعم معهد الأورام بعد الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرًا.

وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها من الإسكندرية من دير مارمينا بالكينج مريوط، إن الكنيسة تصلي من أجل ضحايا الحادث، شهداء الغدر ومن أجل شفاء المصابين.

ووجه البابا التحية لمؤسسات الدولة لحرصها على علاج آثار الحادث الذي طال مباني المعهد.

كما أعلن أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله مصر من كل شر، وأن ينجي شعبها من الذين انحرفوا بعيدًا عن حب الوطن، وأن يعينه دائمًا على أن يكون في خدمة الوطن والشعب المصري العظيم.

 

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