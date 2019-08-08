الخارجية السعودية: نتابع تطورات الأوضاع في جامو وكشمير

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة (370) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

وقال المصدر"والمملكة إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، تؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم"، حسبما ذكرت الأربعاء وكالة الأنباء السعودية (واس).

كانت باكستان وصفت الإجراء الهندي بأنه "غير شرعي وأحادي"، وقالت إنها ستحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن اقليم كشمير المتنازع عليه مقسم إلى شطرين أحدهما يخضع للهند تحت مسمي جامو وكشمير، والاخر تحت سيطرة باكستان تحت مسمى ازاد كشمير.

وخاضت الدولتان حربين بشان الاقليم المتنازع عليه.