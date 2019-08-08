أحال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، 14 موظفًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إلى التحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة ظهر اليوم، لمركز ومدينة طما، للوقوف على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ تفقد طريق "أسيوط/سوهاج" بطما، وشوارع الجمهورية، وأحمد عرابي، وميدان الكورة، ومنطقة كوم العرب، حيث تم رصد تدني مستوى النظافة بتلك الشوارع مع انتشار الباعة الجائلين، والاشغالات، ووجه محافظ سوهاج برفع مستوى النظافة وازالة الاشغالات فورًا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه خلال الجولة استوقف محافظ سوهاج سيارة تسير عكس الاتجاه، موجهًا إدارة المرور بسحب رخصة السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتفقد محافظ سوهاج سير العمل بمستشفى طما المركزي وتفقد عددًا من الأقسام بالمستشفى، واطمأن من المرضى على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتابع معدلات التنفيذ بمشروع إحلال وتجديد المستشفى الجديد .

وشملت الجولة تفقد منطقة ساحل طما، موجهًا برفع الإشغالات ورفع مستوى النظافة بمختلف شوارع المدينة ومراقبة الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، مع تكثيف المرور عليها استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ سوهاج رئيس المركز بتوفير مكان مناسب لإقامة سوق حضاري للباعة الجائلين.