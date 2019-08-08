تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن تطال أيدي قوات الأمن الإسرائيلية من يرغب في قتلهم وبأن يعمقوا جذورهم في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، خلال وضعه، ظهر اليوم، حجر الأساس لحي جديد في مستوطنة بيت ايل، ويضم 650 وحدة سكنية، إن "الإرهابيين يهدفون إلى زرع الخراب واجتثاثنا من أرضنا، لكننا سنظل نزرع ونبني".

وحسب الهيئة، جاء ذلك تعقيبا على عملية قتل جندي يدعى "دفير سوريك"، طعنا بسكين في منطقة غوش عتصيون الاستيطاني جنوبي القدس.

من جانبها باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية، ووصفتها بـ "البطولية".

وقالت حركة الجهاد، في بيان صحفي بثه موقع فلسطين، اليوم، إن عملية "غوش عتصيون البطولية التي أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي بطولية جريئة تحمل رسائل مهمة في ظل إضراب الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه عثر صباح اليوم، على جثة أحد جنوده وعليها آثار طعن في الضفة الغربية.