 مالطا ترفض تزويد سفينة إنقاذ مهاجرين أوروبية بالوقود - بوابة الشروق
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مالطا ترفض تزويد سفينة إنقاذ مهاجرين أوروبية بالوقود

فاليتا - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 3:19 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 3:19 ص

رفضت السلطات المالطية السماح لسفينة إنقاذ المهاجرين الأوروبية "أوشن فايكينج"، بإعادة التزود بالوقود في مياه البلاد، حسبما قالت متحدثة باسم منظمة "إس أو إس مديتيراني" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الأربعاء.

وقالت المتحدثة إنه تم تحديد موعد لتزويد السفينة بالوقود في المياه الإقليمية المالطية يوم الأربعاء وتم تاكيده من قبل وسيط ، لكن السلطات البحرية في البلاد قالت إنها لم تحصل على تصريح.

وأشارت المتحدثة إلى أنه تم البحث عن حل بديل، لكنها لم تخض في تفاصيل، كما لم يرد تأكيد من جانب مالطا.

وكانت السفينة أوشن فايكينج قد أبحرت من ميناء مارسيليا الفرنسي يوم الأحد، وكان من المقرر أن تصل إلى سواحل ليبيا بحلول نهاية الأسبوع. وهي حاليا أكبر سفينة إنقاذ في البحر المتوسط وتسع لنحو 200 شخص.

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