تراجع حاد لتوقعات التضخم في أمريكا

تراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة للسنوات المقبلة بشدة، في أحدث مسح لبنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك، وهو ما يمكن أن يخفف مخاوف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن تأثيرات ارتفاع الأسعار على سلوك المستهلكين في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك القول إن معدل التضخم المتوقع للسنوات الثلاث المقبلة تراجع خلال مسح تموز/يوليو الماضي إلى 2ر3% مقابل 6ر3% في مسح الشهر السابق عليه، ليستمر تراجع توقعات التضخم للشهر الثاني على التوالي. كما تراجع المعدل المتوقع للعام المقبل إلى 2ر6% خلال الشهر الماضي مقابل 6ر6% خلال الشهر السابق عليه.

وذكرت بلومبرج أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 4 عقود، نتيجة نقص الإمدادات على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب زيادة الطلب الاستهلاكي نتيجة إجراءات التحفيز المالي الحكومية، وأسعار الفائدة المنخفضة.

ويقول مجلس الاحتياط الاتحادي الذي يسعى إلى كبح جماح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة دون أن يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى دائرة الركود، إن هناك خطرا من أن تدفع الأسعار المرتفعة المستهلكين الأمريكيين إلى توقع استمرار الارتفاع في المستقبل، وهو ما يؤدي إلى تحقيق هذه التوقعات بآليات الدفع الذاتي.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة في الشهر الماضي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 3ر1% بعد أن قفز بنسبة 0ر1% في أيار/مايو السابق عليه . وكان الخبراء يتوقعون أن تقفز أسعار المستهلكين بنسبة 1ر1%.

ومع ارتفاع التضخم الشهري بأكثر من المتوقع، تسارع المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين إلى 1ر9% في حزيران/يونيو الماضي، في أكبر زيادة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981.