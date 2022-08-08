البحرية الأوكرانية: مقتل 12 جنديا روسيا في دونستيك

أعلنت القوات البحرية الأوكرانية، اليوم الاثنين، مقتل 12 جنديا روسيا، فضلا عن تدمير دبابة أمس في منطقة دونستيك.

وذكرت القوات البحرية الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم، أنه "في 7 أغسطس 2022، دمر المدافعون لدينا دبابة معادية واحدة وتم قتل 12 جنديا باتجاه دونيتسك".

من ناحية أخرى، دعا رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية المملوكة للدولة (إنرجواتوم) بيترو كوتين إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية بأوكرانيا التي تعرضت لقصف، وإلى نشر فريق حفظ السلام في المنطقة.

وقال كوتين، في تصريحات نقلتها شبكة تشانيل نيوز آشيا في نشرتها الإنجليزية اليوم الاثنين، إن "تواجد قوات حفظ السلام في هذه المنطقة ونقل السيطرة عليها إليهم، ثم السيطرة على المحطة إلى الجانب الأوكراني سيحل هذه المشكلة."

كان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال - في وقت سابق اليوم - إن أي هجوم على محطة للطاقة النووية يعد "عملا انتحاريا"، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه الهجمات وأن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى محطة "زابوريجيا" بأوكرانيا.

وتُلقي موسكو وكييف باللوم على بعضهما البعض في الهجوم الأخير على محطة "زابوريجيا" أكبر موقع للطاقة النووية في أوروبا، والذي كان تحت السيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للحرب.