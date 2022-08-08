أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، قبول استقالة عماد النحاس، المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة بثلاثية نظيفة، مساء أمس أمام الأهلي، ضمن الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري.

وكان عماد النحاس، تقدم باعتذاره عن استكمال المهمة بجانب الجهاز المعاون، في ظل تراجع أداء لاعبي الفريق السكندري، مؤكدا في تصريحاته عقب المباراة، افتقاد اللاعبين للشخصية وعدم وجود أي عامل آخر للظهور بهذا الشكل.

وأكد بيان الاتحاد، أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم من أجل الاستقرار على المدرب الجديد، من أجل قيادة الفريق، خاصة وأن الفترة المقبلة صعبة للغاية في ظل وضع الفريق الحالي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الإسماعيلى، الخميس المقبل، على ستاد الأخير، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري.