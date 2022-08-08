الكرملين: بوتين لن يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة حضوريا أو افتراضيا

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل سواء بالحضور الشخصي أو الافتراضي.



ونشرت السلطات الروسية اليوم الاثنين مرسوما رئاسيا ذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، هو الذي سيترأس الوفد الرئاسي في جلسة العام الحالي.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس بوتين لن يلقي كلمة افتراضية أمام الجمعية.



كانت آخر مرة ظهر فيها بوتين أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في نسختها الخامسة والسبعين في ايلول/سبتمبر من عام 2020، وروج خلالها لاستخدام اللقاح الروسي المضاد لكوفيد-19 (سبوتنيك في).



ومن المتوقع أن تكون الحرب الروسية على أوكرانيا واحدا من القضايا المحورية المطروحة في الجمعية العمومية لهذا العام.



كانت الأمم المتحدة دعت إلى عقد جلسة طارئة وذلك بعد وقت قصير من وقوع الحرب الروسية على أوكرانيا ،وخلال هذه الجلسة دعت غالبية الدول روسيا إلى وقف الأعمال القتالية ضد أوكرانيا.



ومن المنتظر أن يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.



ولا يعد تخلي بوتين عن السفر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤشرا أكيدا على أنه لن يشارك أيضا في قمة مجموعة العشرين في اندونيسيا، وكان ساسة غربيون أعلنوا اعتزامهم العمل على منع ظهوره في هذه القمة، غير أن الكرملين لم يحدد بعد ما إذا كان بوتين سيشارك في قمة العشرين أم لا.