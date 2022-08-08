الشوباشي: الهدنة المصرية للتهدئة في غزة جزء من دور تاريخي معهود

قالت الكاتبة الصحفية عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، إن الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة، هي جزء من أدوار تاريخية تقوم بها القاهرة على الدوام لحقن الدماء وحفظ الأرواح والممتلكات للفلسطينيين، وأنها لم تدخر جهدا في هذا الإطار سواء بشكل تاريخي، أو على مدار الساعات الماضية في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد أطراف فلسطينية.

وأضافت الشوباشي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسى مجموعة من القواعد والأسس، التي أعادت لمصر حيويتها وتحركها السريع والفعال في حسم العديد من الملفات الخارجية، ومن ضمنها تواجد مؤثر لاحتواء أية صراعات أو نزاعات تنشب بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبرت الشوباشي، أن استجابة الأطراف المختلفة للتدخل المصري والوساطة المصرية للتهدئة، أمر يشير إلى حجم التأثير المصري، وما تتمتع به البلاد من علاقات قوية وما تبذله من جهود مكثفة لوقف إطلاق النار ووقف القصف الإسرائيلي للفلسطينيين، وهو المعهود دائما من القاهرة.

واختتمت بأن الجانب الإسرائيلي في المقابل يدفع باتجاه كل ما يثير التوتر ويمعن في الاعتداء على الحقوق الفلسطينية والعربية، معربة عن استيائها من الدعم والمساندة التي يكفلها الرئيس الأمريكي جو بايدن للطرف الإسرائيلي بشكل يجافي المنطق والعدل.

ويشار إلى أن حالة من الهدوء النسبي قد سادت في غزة، اليوم الاثنين، بعد أن دخلت الهدنة التي رعتها مصر حيز التنفيذ بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد، عقب أيام من التصعيد الإسرائيلي.