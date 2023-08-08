تشهد مدن العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، معارك على نطاق واسع بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى نزوح مواطنين من منازلهم.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول"، إن أحياء مايو والأزهري والسلمة وجبرة والصحافة جنوب الخرطوم، شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع ما أدى إلى سقوط قذائف على منازل المواطنين.

كما شهدت مدينة بحري شمال الخرطوم، اشتباكات عنيفة خاصة في أحياء كافوري والكدرو والحلفايا وشمبات، ما أدى إلى تضرر منازل مدنيين إثر قصف عشوائي.

بالتزامن مع هذا، شهدت منطقة بحري تحليقا مكثفا للطيران الحربي والقصف المدفعي، ما أدى لتصاعد ألسنة اللهب والدخان.

في حين وقعت في أم درمان القديمة غربي العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، اشتباكات شديدة أجبرت مجموعات من السكان على النزوح إلى أماكن آمنة.

وتتواصل الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في أحياء بيت المال وود نوباوي وحي العمدة والدباغة وود أرو وأبو روف والكبجاب والصهريج بأم درمان.

من جهته، أفاد الجيش السوداني، بأنه يجري عمليات تمشيط في مناطق غرب أم درمان.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.