رئيس جامعة الأقصر يستقبل سفير التشيك لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، سفير الجمهورية التشيكية في القاهرة، السيد إيفان يوكل، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.

بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في عدة مجالات منها: تنظيم فعاليات مشتركة؛ للترويج للعلوم والتعليم والثقافة، وكذلك في مجال دراسات اللغة العربية والتشيكية، فضلًا عن امتداد التعاون وتحقيق الشراكات في مختلف التخصصات بكليات الجامعة.

وخلال اللقاء أشاد رئيس جامعة الأقصر، بالعلاقات الودية بين مصر والتشيك، قائلا إن الجامعة تفتح أبوابها دائمًا؛ للتعاون مع كل الجهات المحلية، والدولية أيضا؛ بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي، والبحثي في كل المجالات بمختلف كليات الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، إلى أن اللقاء أثمر عن تعاون الطرفين في تنفيذ معرض للفنون التشكيلية، خلال أكتوبر المقبل، وهو باكورة تفعيل التعاون بين الجامعة والسفارة؛ إذ سيشارك في المعرض فنانون مصريون، وآخرون من دولة التشيك، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة وإشراف عميد كلية الفنون الجميلة.

من جانبه، أعرب السفير التشيكي عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة الأقصر، وأشاد بالتطورات، والتوسعات التي تشهدها الجامعة على كل المستويات، رغم كونها حديثة النشأة، مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات التشيكية والمصرية.