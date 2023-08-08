زاهي حواس: أتمنى أن يتحول الهرم من حديقة حيوان إلى متحف مفتوح

أعرب الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، عن أمنياته في تحول الهرم من «حديقة حيوان إلى متحف مفتوح»، مستنكرًا المضايقات التي يتعرض لها الزوار والسائحون، خلال زيارتهم للمنطقة الأثرية.



وقال خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «لما تروح الأهرامات تلاقي اللي يهبشك، واللي عاوز يركبك الجمل والحصان، حاجة بشعة وطبعا كل السياح بيشتكي منها»، بحسب تعبيره.



وأشار إلى أنه قرأ تصريحًا لإحدى السائحات على موقع إلكتروني، والذي قالت فيه إنها لن تكرر زيارتها إلى مصر مرة أخرى؛ بسبب المضايقات والتحرش، منوهًا أن الأمر يروج لصورة سلبية عن الوضع في مصر.



ووصف منطقة الهرم بأنها «ذهب يجب أن يصونه الناس»، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن عناصر الشرطة داخل المنطقة تفرض سيطرة كاملة بالمكان، لكن المضايقات تحدث من الموجودين حول المنطقة.



ولفت إلى أن السائح يدفع أمولًا طائلة لو قرر ركوب تاكسي من المطار وحتى منطقة الأهرامات، مشددًا على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الابتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل.



وشدد على أهمية احترام السائح؛ لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب لصالح الدخل القومي المصري، مقترحًا زيادة عدد الفنادق الموجودة في مصر، لاستقبال عدد أكبر من السياح.



وناشد تطوير الطريق الغربي وإجراء إصلاحات وتوسعة له، فضلًا عن إقامة طرق متفرعة عنه تتجه مباشرة نحو مناطق الآثار، وعلى جانبيها موتيلات لاستقبال السائحين.



ونوه أن مصر تضم العديد من المعالم الأثرية المهمة في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، مختتمًا: «السائح يكتفي بزيارة الهرم وسقارة والمتحف والأقصر وأسوان، لكن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي قد يأتي لها الزائر 11 مرة، ويرى في كل مرة أمورًا جديدة».