سداسية المغرب حلقة جديدة في سلسلة فشل مجلس الجبلاية

فتحت الهزيمة الثقيلة للمنتخب الأولمبي أمام نظيره المغربي بنتيجة 6-0، ملف اخفاقات المجلس الحالي لاتحاد الكرة، والتي شهدت فترة توليهم المجلس تراجع كبير لكرة القدم المصرية على كافة المستويات.

المنتخب الأولمبي خسر أمام المغرب في المواجهة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، على ملعب لا البوجوار، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وتوج المنتخب المغربي بالميدالية البرونزية في إنجاز تاريخي وتحقيق أول ميدالية للعرب على مستوى كرة القدم في تاريخ الأولمبياد.

تولى مجلس الإدارة الحالي، برئاسة جمال علام، مسؤولية اتحاد الكرة، في يناير من عام 2022، بعد نهاية أولمبياد طوكيو، لتبدأ سلسلة من الهزائم للمنتخبات المصرية في كل الفئات، جاءت على النحو التالي:-

في فبراير 2022، خسر المنتخب الوطني نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، قبل أن يعود المنتخب ويخسر بعدها في المباراة الفاصلة لحسم التأهل لكأس العالم قطر 2022، بعد السقوط أمام السنغال كذلك في مباراة شهدت العديد من الأزمات لم ينجح اتحاد الكرة في التعامل معها.

ثم عاد المنتخب المصري الأول وخرج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023» بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وعلى مستوى المنتخب الأولمبي، خسر الفراعنة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 أمام المغرب في يوليو من العام الماضي، وتأهل المنتخب من المركز الثاني لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي شهدت خسارة تاريخية للمنتخب في مباراة المركز الثالث 6-0 أمام المغرب.

كما فشل منتخب الشباب في التأهل لكأس العالم للشباب 2023 بعد الخروج من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية للشباب والتي أقيمت في مصر.

كما فشل الفراعنة في التأهل لكأس العالم للناشئين 2023 بعد الخروج من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتواصل الفشل على مستوى كرة الصالات بعد عدم التأهل لكأس العالم لكرة الصالات 2024 والخروج من نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وعلى مستوى الكرة النسائية فشلت كل فئات المنتخبات المصرية في التأهل لأي فعاليات نسائية سواء كأس العالم للسيدات، أو كأس العالم للشابات أو الناشئات.