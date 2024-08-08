باكستان تعلن حالة التأهب لمواجهة فيضانات بعد تجاوز حصيلة ضحايا الأمطار 150 قتيلا

وضعت السلطات الباكستانية، اليوم، وكالات الإغاثة في حالة تأهب قصوى لإجلاء المواطنين من المناطق الواقعة بجانب الأنهار، وذلك بعدما تجاوزت حصيلة ضحايا هطول الأمطار الموسمية 150 قتيلا.

وأفاد فاروق أحمد المتحدث باسم وكالة الإغاثة الإقليمية، في تصريحات، بأنه تم نشر آلاف رجال الإغاثة والمئات من القوارب في إقليم البنجاب وسط البلاد، بعدما غمرت مياه الأمطار نهر السند الذي يتدفق من الهيمالايا إلى بحر العرب.

من جهته، لفت بلال فايز، القائد في وكالة الإغاثة، إلى أن منطقة خيبر بختونخوا الواقعة في شمال غربي البلاد، تعد الأكثر تضررا من الفيضانات والانهيارات الأرضية وحوادث البحيرات الثلجية التي أسفرت عن مقتل 57 شخصا، مضيفا أن آلاف الطلاب لم يتمكنوا من الذهاب للمدارس بسبب الأودية بالقرب من الحدود مع أفغانستان والصين، بعدما اجتاحت المياه عدة جسور وطرق سريعة وطرق عادية، في وقت جرى نقل أكثر من 50 ألف سائح محلي ودولي لأماكن آمنة عبر طرق بديلة بعد أن حاصرتهم المياه في أدوية الهيمالايا.

وفي سياق متصل، حذرت وكالة إغاثة عالمية من أن الملايين ربما يكونون في مرمى الخطر، خاصة بعد أن لقي نحو 154 شخصا، نصفهم من الأطفال، حتفهم في حوادث ذات صلة بالأمطار منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في باكستان.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية توقعت استمرار هطول مزيد من الأمطار حتى 14 أغسطس الجاري.