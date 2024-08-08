جنرال إسرائيل سابق: نتنياهو مستعد للتضحية بالمحتجزين من أجل سموتريتش وبن غفير

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستعد للتضحية بالمحتجزين في غزة من أجل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تجويع وإماتة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا "اعتراف صريح وواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين"، مطالبة دول العالم بإدانة هذا الموقف "وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها".