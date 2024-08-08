وزير التعليم العالي في مواجهة 1000 طالب في برنامج مصر تستطيع اليوم وغدا على قناة dmc

يقدم الإعلامي أحمد فايق حلقة خاصة من برنامج "مصر تستطيع" في الثامنة من مساء اليوم وغدا على قناة dmc، يستضيف خلالها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونشر "فايق" عبر حسابه بموقع فيسبوك، صورا من اللقاء الذي تم تسجيله في مسرح جامعة القاهرة بحضور ألف طالب وطالبة من جامعات مصر المختلفة، مؤكدا أن الحوار يشهد تجربة مهنية مختلفة، فإلى جانب أنه أول اول حوار مطول مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فهو يشهد أسئلة مفتوحة بلا حدود، حيث اختار الطلاب أن يكونوا وزراء تعليم لمدة دقيقتين، وكل منهم كشف عن القرارات التي سيتخذها، وهي الأفكار التي استمع لها وزير التعليم العالي، وتجاوب مع بعضها وناقش البعض الآخر.

ووصف أحمد فايق، الحوار بأنه كان إنساني مفتوح ومختلف بين أستاذ جامعة وبين تلامذته وأبنائه، مشيرا إلى أنها مساحة جديدة يدخلها برنامج مصر تستطيع.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتحدث خلال اللقاء عن أبرز التحديات أمام الوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وأهم المحاور التي يتم العمل عليها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.