الأهلي يواجه سموحة اليوم على برج العرب بحثا عن حسم لقب الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع سموحة في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد برج العرب.

لعب الفريقان 27 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود سموحة للدوري الممتاز موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 28 نوفمبر الماضي وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 14 مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 44 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.