اليابان تحذر: زلزال مدمر محتمل يهدد جميع المناطق من طوكيو إلى كيوشو

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حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من تزايد مخاطر حدوث زلزال ضخم يضرب البلاد في أعقاب زلزال سابق بقوة 1ر7 درجة ضرب المناطق الواقعة جنوب غربي اليابان.

ووفقا لتقديرات الوكالة، عقب تحليل أجرته بخصوص زلازل سابقة، فإن فرص وقوع هزة أرضية واسعة النطاق مركزها منطقة حوض نانكاي، الواقع جنوب الجزيرة الرئيسية في اليابان، أعلى نسبيا من الأوقات العادية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إذا حدث ذلك، فقد يهز زلزال ضخم مساحة واسعة تمتد من منطقة طوكيو إلى منطقة كيوشو الواقعة جنوب غربي اليابان، مما قد يؤدي إلى حدوث تسونامي كبير.

وقد تم إصدار هذا التحذير بعد تشكيل لجنة لتقييم المخاطر الناجمة عن زلزال قوي ضرب اليابان حوالي الساعة 43ر4 مساء بالتوقيت المحلي.