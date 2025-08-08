يشهد قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، في السادسة من مساء غد السبت، انطلاق الملتقى الثقافي الحادي والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، الذي يقام ضمن أنشطة مشروع "أهل مصر"، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 15 أغسطس الحالي.

يقام الملتقى تحت شعار "يهمنا الإنسان" ويتضمن مجموعة من اللقاءات التوعوية والثقافية التي تتناول قضايا متنوعة على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية والصحية، حيث يناقش موضوعات مثل: تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال المواطنة النشطة، وأهمية التحول الرقمي ودوره في التمكين الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، والصحة النفسية وبرامجها ودورها في تنمية قدرات المرأة المبدعة، بالإضافة إلى أثر التعلم الرقمي في التمكين المعرفي والاقتصادي للمرأة.

كما تقام أمسية ثقافية تحت عنوان "دور المرأة في المجتمعات الحدودية ومساهمتها في الحفاظ على الموروث الثقافي".

وتشهد فعاليات الملتقى إقامة عدد من الورش الفنية والحرفية المتنوعة، منها ورشة "أشغال المكرمية"، وورشة "التطريز الوبري"، وورشة "الإكسسوارات والحلي"، وورشة "الخيامية"، بالإضافة إلى ورشة للفن التشكيلي .

كما تنظم ورش لاكتشاف المواهب في مجالات متعددة، من بينها ورشة "المسرح"، وورشة "التصوير الفوتوغرافي"، وورشة "كتابة الخبر الصحفي".

ويتخلل برنامج الملتقى عددا من الزيارات الميدانية لأبرز معالم القاهرة، منها شارع المعز، وكالة الغوري، وزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الثقافة والفنون، المسجد الكبير، ومبنى وزارة الثقافة.

ويستضيف الملتقى فتيات من المحافظات الحدودية الست: الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (الشلاتين، حلايب، أبو رماد)، مطروح، أسوان، إلى جانب مشاركة من محافظة القاهرة.

ينفذ الملتقى من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للمرأة والفتاة، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.