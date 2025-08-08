 وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 10:33 ص القاهرة
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 10:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 10:26 ص

وزير الدفاع يشدد على الإرتقاء بالمستوى التدريبى وصولاً لأعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار

 

إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين .

وألقى اللواء أ ح أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة الجنوبية العسكرية ، مؤكداً حرص المقاتلين على الإرتقاء بالمستوى التدريبى وصولاً لأعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الجنوبية العسكرية ، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للفرد المقاتل ،
كما أوصى بالحفاظ على الأسلحة والمعدات وتعظيم الإستفادة منها لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد لتنفيذ أى مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف ، مؤكداً على أهمية مواصلة البحث والإطلاع للإرتقاء بمستوى الوعى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة , كما شاركهم تناول وجبة الغداء مشيداً بالجهود المبذولة فى الحفاظ على الوطن وصون مقدرات.


