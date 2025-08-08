ستارمر: قرار إسرائيل السيطرة على غزة خاطئ

وكالات قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل بالسيطرة على قطاع غزة "خاطئ"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر فيه.

وأضاف ستارمر، في بيان: "قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وشدد ستارمر على أن هذا الإجراء "لن يسهم في إنهاء الصراع أو ضمان إطلاق سراح الرهائن، بل سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء". وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، قد أعلن عن موافقة "الكابينت" على اقتراح بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل، وذلك رغم المعارضة التي أبدتها قيادة الجيش.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحكومة الإسرائيلية وافق على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتلال القطاع بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت أحزاب المعارضة في إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، عن غضبها الشديد من قرار الكابنيت المصغر الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بأكمله، خلافًا لموقف رئيس الأركان إيال زامير.

وفي تصريحاتهم، قالوا إن تمديد الحرب سيضر بإسرائيل ويؤدي إلى مقتل جنود ورهائن، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "قرار مجلس الوزراء الليلة كارثة ستؤدي إلى كوارث أخرى كثيرة".

وأضاف: "في تناقض تام مع رأي الجيش ومسؤولي الأمن، ودون مراعاة لاستنزاف القوات المقاتلة وإرهاقها، جرّ بن غفير وسموتريتش نتنياهو إلى خطوة ستستغرق شهورًا طويلة، وستؤدي إلى مقتل الرهائن، ومقتل العديد من الجنود، وستكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين عشرات المليارات، وستؤدي إلى انهيار سياسي".