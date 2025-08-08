اتحاد الكرة يكشف عن الكرة الرسمية لموسم الدوري 2025-2026

أزاح الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، الستار عن الكرة الرسمية التي ستشهد منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2025-2026.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للكرة الجديدة، مرفقة بتعليق: "بداية جديدة.. وشكل جديد.. الكرة الرسمية للدوري المصري موسم 2025/2026"، في إشارة للتجديد الذي يشهده الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم بإقامة ثلاث مواجهات قوية؛ حيث يصطدم بيراميدز بوادي دجلة، ويلاقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، فيما يلتقي الاتحاد السكندري مع المصري البورسعيدي.

ويبدأ الأهلي، حامل اللقب، حملة الدفاع عن لقبه غدًا السبت، حين يواجه فريق مودرن سبورت، وسط تطلعات جماهيره لانطلاقة قوية نحو الاحتفاظ بالبطولة.