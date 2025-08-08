وزارة النقل: الأتوبيس المتسبب في حادث الكريمات ليس سوبرجيت ويتبع شركة خاصة

أصدرت وزارة النقل، ممثلة في شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، بيانًا إعلاميًا بشأن حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة وسيارتين نقل متوقفتين بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وتتقدم وزارة النقل بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وبشأن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية عن وقوع حادث التصادم عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، والتبين من الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اصطدام أتوبيس "سوبر جيت" بسيارتين نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ، تؤكد الوزارة، ممثلة في شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، أن الأتوبيس الذي تصادم مع سيارتي النقل المتوقفتين لا يتبع الشركة، وإنما يتبع شركة نقل خاصة أخرى.

وتناشد وزارة النقل وسائل الإعلام تحرّي الدقة فيما يُنشر من أخبار خاصة بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل.