مظاهرات حاشدة في المغرب واليمن دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

نظم آلاف المغاربة وقفات تضامنية مع غزة، الجمعة، طالبوا خلالها العلماء بدعم غزة، كما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى مظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ففي المغرب، نظم آلاف المتظاهرون الوقفات التضامنية عقب صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ88 على التوالي، بعدة مدن في المملكة مثل: تطوان وطنجة (شمال)، والدار البيضاء (غرب)، وتازة (شرق)، وإنزكان وأكادير (جنوب غرب) استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

وذكر مراسل الأناضول، أن المحتجين نددوا بسياسة التجويع الإسرائيلي بغزة، مطالبين العلماء "بتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الفاصلة، بإعلان مواقفهم الصريحة، ونصرة المستضعفين بغزة، وباقي المناطق الفلسطينية، وتوعية الأمة بوجوب مناصرة المقاومة".

ورددوا شعارات تدعو للاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، وتشيد بالصمود الفلسطيني، وأخرى ترفض التهديد باحتلال القطاع.

ومن بين الشعارات المرددة "يا فلسطيني لك منا تحية، روحي يا روح على العهد وفية"، و"يا للعار، غزة تدمر".

ونظمت الهيئة هذه المظاهرات، تحت شعار: "نصرة غزة العزة.. واجب العلماء أولا".

كما شهدت العاصمة اليمنية مظاهرة شارك فيها آلاف المواطنين تحت شعار: "ثابتون مع غزة.. وجهوزيتنا عالية لمواجهة كل مؤامرات الأعداء، بتنظيم من جماعة الحوثي، بحسب مراسل الأناضول.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، إلى جانب لافتات وشعارات" تطالب بوقف العدوان وتدين الصمت الدولي".

كما رددت الحشود هتافات تؤكد ثبات موقف اليمنيين، من بينها: "ما دام الله لنا مولى.. عن غزة لا لن نتخلى".

وشدد بيان صادر عن منظمي المظاهرة، على "الوقوف المتكامل مع إخواننا في غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

كما شهدت محافظات أخرى واقعة تحت سيطرة الحوثيين مظاهرات حاشدة بنفس الشعار، منها: الحديدة (غرب) وصعدة (شمال) وتعز والضالع (جنوب غرب)، حسب قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث يتداخل التجويع الممنهج مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و258 شهيدا، و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.