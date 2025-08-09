 الحوثيون: استهداف مطار اللد وهدفين في بئر السبع وعسقلان بالطائرات المسيّرة - بوابة الشروق
السبت 9 أغسطس 2025 12:17 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

الحوثيون: استهداف مطار اللد وهدفين في بئر السبع وعسقلان بالطائرات المسيّرة


نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 11:31 م

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، عن تنفيذ «ثلاث عمليات عسكرية نوعية» باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت ثلاثة أهداف للاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة داخل فلسطين المحتلة، مؤكدة أن الهجمات حققت أهدافها بنجاح.

وقالت في بيانها، إن سلاح الجو نفذ الهجمات عبر ثلاث طائرات مسيّرة؛ استهدفت الأولى «مطار اللد» في منطقة يافا، بينما استهدفت الطائرتان الأخريان «هدفين حيويين» في منطقتي بئر السبع وعسقلان.

وجددت الحوثي تحذيرها لجميع الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن «سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها»، داعية الشركات إلى «سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ» حفاظا على سلامة سفنها وطواقمها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك