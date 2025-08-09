الحوثيون: استهداف مطار اللد وهدفين في بئر السبع وعسقلان بالطائرات المسيّرة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، عن تنفيذ «ثلاث عمليات عسكرية نوعية» باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت ثلاثة أهداف للاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة داخل فلسطين المحتلة، مؤكدة أن الهجمات حققت أهدافها بنجاح.

وقالت في بيانها، إن سلاح الجو نفذ الهجمات عبر ثلاث طائرات مسيّرة؛ استهدفت الأولى «مطار اللد» في منطقة يافا، بينما استهدفت الطائرتان الأخريان «هدفين حيويين» في منطقتي بئر السبع وعسقلان.

وجددت الحوثي تحذيرها لجميع الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن «سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها»، داعية الشركات إلى «سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ» حفاظا على سلامة سفنها وطواقمها.