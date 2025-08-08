انطلاق مهرجان «شباب العمل الإنساني» بالإسكندرية لدعم المجتمع المدني

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان "شباب العمل الإنساني" في دورته الجديدة، وذلك خلال ندوة موسعة نظّمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بالشراكة مع جمعية "خليك إيجابي"، وجمعية "بسالة للتنمية"، ومجموعة "آوور الإعلامية"، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والشباب المتطوعين، ومسؤولي الجهات الرسمية.

افتتحت اللقاء أماني محيي الدين، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، التي رحبت بالحضور نيابةً عن الدكتورة فايزة زايد، مديرة المديرية، مؤكدةً أهمية التكامل بين الجمعيات الأهلية والشباب من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات الأهلية، استعداد التضامن الاجتماعي لدعم كافة المبادرات التي تلتزم بالقوانين وتعمل لصالح الوطن، مشيدةً بتطور المهرجان من حيث الفعاليات وتوسّع دائرة الشراكة فيه عامًا بعد عام.

من جانبها، شددت عزيزة سعدون، رئيس مجلس إدارة جمعية "بسالة"، على دور المهرجان في تمكين الشباب اقتصاديًا من خلال التدريب على المهارات المطلوبة في سوق العمل، بما يسهم في بناء جيل قادر على الإنتاج والمشاركة المجتمعية الفعالة.

وفي السياق ذاته، أكدت الإعلامية نشوى فوزي، رئيس المهرجان، أهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على أنشطة المجتمع المدني، مشبهةً المهرجان بـ"المولود" الذي يكبر وينضج عامًا بعد عام، مشيرةً إلى بدايته المتواضعة منذ عامين مقارنةً بالحجم الكبير للأنشطة الحالية.

وأوضح رامي يسري، رئيس جمعية "خليك إيجابي"، أن أحد أهداف المهرجان هو تجديد آليات التواصل مع الشباب وتحفيزهم على العمل التطوعي، من خلال إبراز فوائده سواء في بناء المهارات الشخصية أو توسيع شبكة العلاقات المهنية.

وأشار يسري إلى أن فعاليات المهرجان ستستمر على مدار شهر كامل، من 7 أغسطس حتى 7 سبتمبر، وتتضمن أكثر من 20 نشاطًا متنوعًا. كما أكد أن هذا الحدث يُعد انعكاسًا حقيقيًا لدعم الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهود المجتمع المدني، ويعكس حالة الاستقرار التي تشهدها مصر اليوم.