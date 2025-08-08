تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري

تنطلق اليوم، الجمعة، النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بثلاث مباريات قوية، يفتتحها بيراميدز في السادسة مساءً بمواجهة وادي دجلة على ملعب السلام، فيما ستكون أقوى مباريات اليوم بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة مساءً على ملعب هيئة قناة السويس، وأخيرًا يلعب المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري في التوقيت ذاته على ملعب السويس الجديد.

ويسعى بيراميدز لانطلاقة قوية في الموسم الجديد من الدوري، يؤكد من خلالها نيته للمنافسة على اللقب كما كان الحال في الموسم الماضي.

وشهدت قائمة بيراميدز لمباراة اليوم الصفقات الجديدة للنادي والمتمثلة في البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، مصطفى زيكو ومحمود جاد، حارس المرمى.

فيما يغيب عن بيراميدز كل من محمد حمدي ومحمد الشيبي بسبب عقوبات الإيقاف من الموسم الماضي، ورمضان صبحي، محمود زلاكة وعبد الرحمن جودة بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق، أسامة جلال محمود مرعي وكريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه وأحمد عاطف قطة.

الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون مايلي وإيفرتون دا سيلفا.