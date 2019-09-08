 مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز - بوابة الشروق
الأحد 8 سبتمبر 2019 7:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

تصوير:إسلام صفوت
تصوير:إسلام صفوت
برج العرب- محمود عيسى
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 7:00 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 7:04 م

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز استعدادا لنهائي كأس مصر والتي ستُقام مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وشهد تشكيل الزمالك مفاجأة بجلوس عبدالله جمعة على مقاعد البدلاء حيث جاء تشكيل الفارس الأبيض كالأتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبد الشافي

خط وسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق «شيكابالا»، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي

خط الهجوم مصطفى محمد

وعلى مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل، عبدالله جمعة، محمد اوناجم، عمر السعيد، محمود حمدي الونش، إمام عاشور، خالد بوطيب 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك