مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

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أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز استعدادا لنهائي كأس مصر والتي ستُقام مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وشهد تشكيل الزمالك مفاجأة بجلوس عبدالله جمعة على مقاعد البدلاء حيث جاء تشكيل الفارس الأبيض كالأتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبد الشافي

خط وسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق «شيكابالا»، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي

خط الهجوم مصطفى محمد

وعلى مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل، عبدالله جمعة، محمد اوناجم، عمر السعيد، محمود حمدي الونش، إمام عاشور، خالد بوطيب